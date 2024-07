Voormalig privacyconsultant krijgt 9 jaar cel voor cyberstalking in VS

Een 33-jarige Amerikaans man die werkzaam was als privacyconsultant is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar, zo meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. De man werd in maart van dit jaar al veroordeeld, maar de strafmaat werd gisteren door de rechter bepaald. De man verstuurde een voormalig kamergenote duizenden e-mails en sms-berichten waarin hij haar bedreigde. Daarvoor kreeg hij een 'civil protection order' opgelegd, dat hij negeerde. Vervolgens besloot hij de oom van zijn kamergenote, haar vriend, een rechercheur die de bedreigingen onderzocht en de officier van justitie die hem vervolgde te bedreigen.

Om de bedreigingen te versturen maakte de ex-privacyconsultant gebruik van een vpn, maar maakte daarbij verschillende fouten, zo staat in een gerechtelijk document (pdf). Daarnaast ging de verdachte ook de fout in met foto's die hij naar zijn eerste slachtoffer stuurde. Hij had haar eerst verschillende dreigementen gestuurd, waarna hij haar appartementencomplex bezocht. Daar had hij verschillende foto's gemaakt en naar het slachtoffer gestuurd. Op basis van de EXIF-data kon worden vastgesteld dat de foto's met een Google Pixel 3a-telefoon waren gemaakt. Uit gegevens van Google bleek dat deze telefoon gekoppeld was aan het persoonlijke Gmail-account van de verdachte.

Eind 2020 werd de man aangehouden en aangeklaagd wegens cyberstalking. Hij kreeg ook een contactverbod opgelegd. Hij mocht geen contact hebben met zijn voormalige kamergenote, haar oom en haar vriend. Twaalf dagen later kwam de man op vrije voeten en ging hij door met het bedreigen van zijn slachtoffers. In de tijd dat hij vastzat gaf hij zijn vrouw opdracht om dreigmails naar haarzelf en anderen te sturen, zodat het leek alsof iemand anders achter de dreigcampagne zat. Ook vroeg hij zijn vrouw om de kleren te verbranden die hij droeg toen hij het appartementencomplex van zijn voormalige kamergenote bezocht. Zijn vrouw verstuurde de e-mails, maar besloot de kleding niet te verbranden en werkte uiteindelijk mee met het onderzoek van de autoriteiten.