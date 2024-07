Leider achter Zeus- en IcedID-malware veroordeeld tot 18 jaar cel

Een 37-jarige Oekraïense man die twee criminele groepen leidde die aanvallen met de Zeus- en IcedID-malware uitvoerden, en daarbij miljoenen dollars buitmaakten, is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar. Ook moet hij een bedrag van meer dan 73 miljoen dollar terugbetalen, zo meldt Wired. De Oekraïner werd al begin 2014 door de Amerikaanse autoriteiten aangeklaagd en stond jarenlang op de 'Cyber's Most Wanted' lijst van de FBI. In 2022 werd hij aangehouden in Zwitserland. Vorig jaar werd hij aan de VS uitgeleverd.

Zeus is een zogenoemde 'banking Trojan'. Dit is malware speciaal ontwikkeld om gegevens voor internetbankieren te stelen, om daar vervolgens mee te frauderen. Naar schatting zou de bende achter de Zeus-malware vanaf 2009 zo zeventig miljoen dollar hebben gestolen. Van november 2018 tot en met februari 2021 gaf de Oekraïense man leiding aan een groep die aanvallen met de IcedID-malware uitvoerde. Deze malware stal allerlei gegevens van besmette systemen, onder andere voor het plegen van bankfraude, en kon andere malware installeren, zoals ransomware. Onderzoekers vonden een spreadsheet van de verdachte waarop stond dat de IcedID-malware in 2021 bijna 20 miljoen dollar had opgeleverd.

Eén van de slachtoffers van de IcedID-malware was het medisch centrum van de Universiteit van Vermont, dat met ransomware werd geïnfecteerd. De aanval veroorzaakte meer dan 30 miljoen dollar aan schade en zorgde ervoor dat er twee weken lang allerlei belangrijke medische diensten niet aan patiënten geleverd konden worden. Eerder dit jaar sloot de verdachte een 'plea deal' waarin hij bekende schuldig te zijn. Hij had een gevangenisstraf van maximaal veertig jaar kunnen krijgen.