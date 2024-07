Waymo-camera's filmen man verdacht van lekprikken banden robottaxi's

In de Verenigde Staten is een 36-jarige man aangeklaagd voor het lekprikken van de autobanden van zeventien zelfrijdende Waymo-taxi's. De verdachte was door de ingebouwde camera's in de voertuigen gefilmd, zo meldt de procureur-generaal van San Francisco. Het komt vaker voor dat de voertuigen worden gevandaliseerd. Waymo stelt dat het bepaalde data die de voertuigen verzamelen met de autoriteiten kan delen. Beveiligingsexpert Bruce Schneier noemde zelfrijdende auto's eerder nog 'surveillancecamera's op wielen'.

Vorig jaar besloot autofabrikant Tesla na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de instellingen van de ingebouwde beveiligingscamera’s in Tesla's aan te passen, waardoor die volgens de toezichthouder privacyvriendelijker zijn. De AP deed onderzoek naar de zogeheten ‘Sentry Mode’ van Tesla. Deze mode moet de auto beschermen tegen bijvoorbeeld diefstal of vandalisme. Dit gebeurt door beelden te maken met vier camera’s aan de buitenkant van de auto.

De Sentry Mode filmde standaard continu alles rond een geparkeerde Tesla en bewaarde steeds één uur aan beeldmateriaal. "Veel op straat geparkeerde Tesla’s filmden dus vaak iedereen die in de buurt van de auto kwam, en bewaarde die beelden ook nog eens heel lang. Als iedere auto dat doet krijg je een situatie dat je nergens meer vrij over straat kunt lopen, zonder bespied te worden", zo liet AP-bestuurslid Katja Mur destijds weten.