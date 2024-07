Telecomgigant AT&T lekt telefoongegevens van 'bijna alle' klanten

Telecomgigant AT&T heeft de telefoongegevens van 'bijna alle' klanten gelekt, zo laat het in een melding aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC weten. Het gaat om telefoonnummers, gespreks- en sms-gegevens en locatiegerelateerde data die door criminelen uit de Snowflake-omgeving van het bedrijf zijn gestolen, aldus het bedrijf tegenover Bloomberg en TechCrunch. Naast gegevens van AT&T-klanten gaat het ook om data van andere telecomproviders die van het netwerk van AT&T gebruikmaken.

Snowflake biedt een cloudplatform voor de opslag van data, waar allerlei grote bedrijven gebruik van maken. Eerder werd bekend dat aanvallers inloggegevens van mogelijk 165 Snowflake-klanten hadden gestolen. Daarmee konden ze op de betreffende Snowflake-omgevingen inloggen en allerlei data buitmaken. AT&T stelt dat de gestolen data niet de inhoud van gesprekken of sms-berichten bevat, maar wel gegevens hierover, zoals welke telefoonnummers contact met elkaar hadden.

Het betreft data over een periode van zes maanden, van 1 mei 2022 tot en met 31 oktober 2022. Een deel van de gestolen data zijn 'cell site identification' nummers, die gelinkt zijn aan telefoongesprekken en sms-berichten. Met deze informatie is het mogelijk om bij benadering een locatie vast te stellen. In totaal zal AT&T 110 miljoen klanten over dit nieuwe datalek waarschuwen, dat het op 19 april ontdekte. Eerder dit jaar waarschuwde AT&T ook al voor een ander datalek, waarbij het de gegevens van ruim 51 miljoen voormalige en huidige klanten had gelekt.