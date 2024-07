Mozilla lanceert vernieuwde Thunderbird-versie 'Nebula' als directe download

Mozilla heeft vandaag een vernieuwde versie van Thunderbird gelanceerd met de codenaam Nebula en is daarmee de opvolger van 'Supernova'. Vanwege het grote aantal aanpassingen zal Nebula voorlopig alleen als directe download vanaf Thunderbird.net worden aangeboden. Pas als duidelijk is dat er geen grote problemen aanwezig zijn zal onder bestaande Thunderbird-gebruikers een automatische upgrade plaatsvinden.

Thunderbird Nebula zou een stabielere en betere gebruikerservaring moeten bieden. Ook maakt deze versie het eenvoudiger om nieuwe features door te voeren. Tevens is programmeertaal Rust geïntegreerd, wat ingebouwde support voor Microsoft Exchange mogelijk maakt. Uit de release notes blijkt dat er tientallen nieuwe opties zijn toegevoegd. Het gaat onder andere om het gebruik van Windowsnotificaties, OpenPGP en het volledig weergeven van de naam en e-mailadres van alle ontvangers in het berichtenoverzicht.

"Zelfs met QA en bètatests, kan elke grote softwarerelease problemen hebben die na aanzienlijk publiek gebruik zichtbaar worden. Daarom wachten we met het inschakelen van automatische updates totdat we vertrouwen hebben dat dergelijke problemen er niet zijn. Op dit moment wordt Thunderbird 128.0 alleen als directe download vanaf Thunderbird.net aangeboden en niet als een upgrade van Thunderbird 115 of eerder. een toekomstige release zal updates van eerdere versies mogelijk maken", aldus het ontwikkelteam.