Europese Commissie stelt dat X Digital Service Act overtreedt

X voldoet niet aan de Europese Digital Services Act (DSA) als het gaat om 'dark patterns', transparantie over advertenties en het toegankelijk maken van data voor onderzoekers, zo stelt de Europese Commissie in een voorlopige bevinding. X kan nu op de bevindingen reageren, waarna Brussel met een definitief oordeel komt. Het voormalige Twitter kan een boete van maximaal zes procent van de wereldwijd jaaromzet krijgen.

Volgens Brussel worden X-gebruikers misleid met de blauwe vinkjes, omdat iedereen die kan krijgen. Zo zouden kwaadwillende 'geverifieerde accounts' gebruiken om gebruikers van het platform te misleiden, aldus de Europese Commissie. Daarnaast biedt X geen doorzoekbaar en betrouwbaar register van adverteerders. Als laatste biedt het platform onderzoekers geen toegang tot publieke data.

Zoals gezegd mag X nu op de bevindingen van Brussel reageren, waarna een definitief oordeel volgt. Volgens de Europese Commissie is het de eerste keer onder de DSA dat het met voorlopige bevindingen over het schenden van de Europese wetgeving komt. "We zullen ervoor zorgen dat alle platforms zich aan EU-wetgeving zullen houden", aldus Brussel op X.