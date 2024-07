Ministerie kijkt of extra maatregelen nodig zijn voor mobieltjesverbod in klas

Het ministerie van Onderwijs zal het mobieltjesverbod in het klaslokaal volgend jaar evalueren, waarbij wordt gekeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een wettelijk verbod. Sinds 1 januari van dit jaar zijn mobiele telefoons niet meer in het klaslokaal toegestaan. Alleen als de mobieltjes noodzakelijk zijn voor de inhoud van de les mogen ze worden gebruikt, bijvoorbeeld in een les over digitale vaardigheden.

Scholen in het voortgezet onderwijs mogen zelf met leraren, ouders en leerlingen de exacte regels afspreken over wat wel en niet is toegestaan. Zo kunnen scholen zelf de keuze maken om mobiele telefoons helemaal uit de school te weren. Leerlingen die afhankelijk zijn van hun telefoon, bijvoorbeeld om medische redenen of vanwege een beperking, mogen deze wel gewoon gebruiken. Voor het speciaal onderwijs zijn er aangepaste afspraken.

In het primair onderwijs en het gespecialiseerd onderwijs gaat de afspraak na de zomervakantie in. Volgens het ministerie heeft meer dan zeventig procent van deze scholen al een vergelijkbaar telefoonbeleid. Op de meeste scholen moeten leerlingen bij binnenkomst hun telefoon inleveren. Sommige basisscholen hebben een nog strenger beleid, waarbij ook op het schoolplein mobieltjes verboden zijn.

Het ministerie laat op basis van eigen onderzoek weten dat door de maatregelen leerlingen onderling socialer zijn en lessen geconcentreerder volgen. Volgend jaar zomer zal het ministerie met betrokken partijen voor het basis-, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs bekijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een wettelijk verbod.