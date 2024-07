DTC: ruim een derde kleine bedrijven doet geen automatische updates

Ruim één op de drie kleine bedrijven in Nederland heeft geen automatische updates ingesteld op al hun met het internet verbonden apparaten, zo stelt het Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van Economische Zaken op basis eigen onderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op een vragenlijst over cybersecurity die meer dan negenduizend keer werd ingevuld door zzp'ers en mkb-bedrijven uit verschillende sectoren.

Op de vraag "Staat automatisch updaten aan op alle met internet verbonden apparaten?" antwoordde 36 procent van de respondenten met 'nee'. "Kwaadwillenden zoeken actief naar manieren om binnen te dringen via dit soort beveiligingslekken. Het advies voor zzp'ers en kleine mkb'ers is daarom om niet te wachten met het updaten van apparaten die met het internet verbonden zijn en bij voorkeur ‘automatisch updaten’ waar mogelijk in te stellen", aldus het DTC.

Ondernemers in de sector 'landbouw, bosbouw en visserij' hebben het minst vaak automatische updates ingesteld. De sector 'informatie en communicatie' scoort het best. Het ministerie van Economische Zaken is onlangs voor de zesde keer de 'Doe je updates' campagne gestart om Nederlanders bewust te maken van het belang van het regelmatig updaten van hun 'slimme' apparaten.