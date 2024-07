FBI weet toegang te krijgen tot vergrendelde telefoon schutter Trump

Het is de FBI gelukt om toegang te krijgen tot de vergrendelde telefoon van de man die afgelopen weekend een aanslag op Donald Trump pleegde, zo laat de Amerikaanse opsporingsdienst weten. Om wat voor telefoon het precies gaat en op welke manier de toegang is verkregen is niet vermeld. Functionarissen lieten afgelopen zondag weten dat het toestel naar het hoofdkantoor van de FBI was gestuurd voor onderzoek.

Het is ook onduidelijk of de FBI een zelfontwikkelde oplossing heeft gebruikt of er een dienst van een derde partij is afgenomen. In het verleden werkte de FBI geregeld samen met het bedrijf Grayshift, dat opsporingsdiensten de 'GrayKey' biedt, een apparaat om vergrendelde iPhones mee te ontgrendelen. In maart liet het bedrijf nog weten dat het ondersteuning biedt voor Apple iOS 17, Samsung Galaxy S24- en Pixel 6- en 7-telefoons.