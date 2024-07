Antivirusbedrijf Kaspersky verlaat Verenigde Staten na overheidsverbod

Antivirusbedrijf Kaspersky verlaat de Verenigde Staten nadat het Witte Huis vorige maand de verkoop van de beveiligingssoftware van Kaspersky in de VS verbood, alsmede het uitbrengen van updates. Dat laat de virusbestrijder tegenover de BBC weten. Volgens het Bureau of Industry and Security (BIS) van het Amerikaanse ministerie van Handel is de maatregel nodig om de VS te beschermen.

Kaspersky spreekt van een "verdrietige en lastige beslissing" om de VS te verlaten nu het geen bedrijfsmogelijkheden meer in het land heeft. Vanaf 20 juli zal Kaspersky de Amerikaanse operaties geleidelijk afbouwen en daarna de gehele tak opheffen. Zo'n vijftig medewerkers zullen een nieuwe baan moeten zoeken. De Amerikaanse website van het antivirusbedrijf is al gestopt met het aanbieden van antivirussoftware, waarbij een boodschap verschijnt dat het niet mogelijk is voor Amerikaanse klanten om het product aan te schaffen.

De Amerikaanse autoriteiten stellen dat de maatregel wordt genomen omdat Kaspersky, vanwege de invloed die de Russische overheid op het bedrijf kan hebben, een dreiging voor de nationale veiligheid vormt. Daarnaast zou het antivirusbedrijf, via de hoge rechten waarmee virusscanners draaien, toegang tot gevoelige informatie hebben, kan het zelf malware installeren of belangrijke updates achterhouden en wordt het binnen allerlei andere producten gebruikt.

"Individuen en bedrijven die van Kaspersky-software gebruikmaken worden opgeroepen om een nieuwe leverancier te zoeken om, door een mogelijk gebrek aan cybersecuritydekking, blootstelling van persoonlijke en andere gevoelige data aan kwaadwillenden te beperken", aldus de verklaring van het BIS. Om personen en bedrijven de tijd te geven om alternatieven te vinden mag Kaspersky tot 29 september antivirus- en codebase-updates uitbrengen. Vanaf die datum moeten ook resellers, integrators en het licenseren van de software stoppen. Daarnaast besloot de VS sancties op te leggen aan het management van Kaspersky.