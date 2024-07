OM eist drie jaar cel tegen Amsterdammer voor bankhelpdeskfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 21-jarige Amsterdammer wegens het plegen van bankhelpdeskfraude een gevangenisstraf van drie jaar geëist. De verdachte zou via internet persoonsgegevens van duizenden mensen hebben gekocht om die vervolgens op te lichten. Met name ouderen werden slachtoffer van de verdachte, aldus het OM.

De man staat terecht voor het oplichten van achttien mensen voor een bedrag van bijna 35.000 euro, maar het OM stelt dat dit slechts het topje van de ijsberg van de strafbare feiten en het aantal slachtoffers is. Het onderzoek naar de verdachte startte vorig jaar juli na een grote hoeveelheid aangiftes van oplichting met dezelfde specifieke werkwijze. In de aangiftes kwamen steeds dezelfde drie nummers terug. Twee van de drie nummers kon de politie in verband brengen met de verdachte.

Op gegevensdragers van de verdachte die de politie in beslag nam na zijn aanhouding trof de politie aanwijzingen voor betrokkenheid bij nog meer aangiftes. Ook trof de politie daarop gegevens van slachtoffers aan. Met het geld van de slachtoffers zou de verdachte cadeaukaarten hebben aangeschaft waarmee hij iPhones en luxegoederen heeft besteld die in de buurt van zijn woning werden afgeleverd. In zijn woning zijn vele luxe goederen aangetroffen, veelal dure kleding.

"Aan de hand van belscripts worden slachtoffers soms uren aan de lijn gehouden en wijs gemaakt dat er iets mis is met hun bankrekening en dat de medewerker aan de lijn hen gaan helpen. We zien helaas regelmatig dat er bewust wordt gezocht naar kwetsbare slachtoffers, omdat die gemakkelijker te beïnvloeden zijn", aldus de officier van justitie. De rechtbank doet op 30 september uitspraak.