Kaspersky biedt gebruikers in VS als afscheid gratis beveiligingssoftware

Antivirusbedrijf Kaspersky biedt Amerikaanse gebruikers als afscheid uit het land gratis beveiligingssoftware aan die zes maanden is te gebruiken. De Amerikaanse regering besloot vorige maand om de verkoop van Kaspersky-producten in de Verenigde Staten te verbieden en later dit jaar ook het uitbrengen van updates voor de software. Daarop maakte Kaspersky deze week bekend dat het de VS zal verlaten.

De website van het antivirusbedrijf laat nu aan Amerikaanse gebruikers een boodschap zien dat die als afscheid zes maanden lang van verschillende beveiligingssoftware gebruik kunnen maken. Tevens worden verschillende beveiligingstips gegeven, zoals het maken van back-ups, het geregeld wijzigen van wachtwoorden die lang en complex moeten zijn en het voorzichtig omgaan met links.

De Amerikaanse autoriteiten stellen dat de maatregel wordt genomen omdat Kaspersky, vanwege de invloed die de Russische overheid op het bedrijf kan hebben, een dreiging voor de nationale veiligheid vormt. Daarnaast zou het antivirusbedrijf, via de hoge rechten waarmee virusscanners draaien, toegang tot gevoelige informatie hebben, kan het zelf malware installeren of belangrijke updates achterhouden.