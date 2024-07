Google verwijdert cookiebanner-extensie Consent-O-Matic uit Web Store

Google heeft cookiebanner-extensie Consent-O-Matic uit de Chrome Web Store verwijderd, maar de reden is onbekend. De ontwikkelaars zeggen aan een oplossing te verwerken. Consent-O-Matic is ontwikkeld door medewerkers van de Aarhus Universiteit in Denemarken, die het helemaal hadden gehad met de cookiebanners die websites gebruiken.

"Cookiebanners zijn ontworpen om verwarrend te zijn en je 'akkoord' te laten gaan om gevolgd te worden. Deze add-on beantwoordt automatisch cookiebanners voor je, zodat je niet gemanipuleerd kunt woorden. Stel je voorkeuren één keer in en laat de technologie de rest doen!", aldus de makers in hun uitleg over de browser-extensie. Ze stellen dat negentig procent van de cookiebanners gebruikmaakt van 'dark patterns' om mensen te manipuleren.

Voor de ontwikkeling van Consent-O-Matic werden bijna zevenhonderd cookiebanners geanalyseerd. De browser-extensie is beschikbaar voor de desktopversies van Chrome, Firefox, Safari en Edge, alsmede de mobiele versie van Safari. Gebruikers klagen dat de Chrome- en Edge-versie niet meer in de Web Store is te vinden. Zoals gezegd is de reden onbekend. De Firefox- en Safari-versies zijn wel gewoon beschikbaar.