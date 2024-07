Veel overheidsdomeinen voldoen niet aan afgesproken veiligheidsstandaarden

Veel domeinnamen van de overheid voldoen nog altijd niet aan de afgesproken online veiligheidsstandaarden, waaronder HTTPS en HSTS die wettelijk zijn verplicht. Dat stelt het Forum Standaardisatie op basis van onderzoek onder bijna elfduizend overheidsdomeinen. De organisatie waarschuwt dat de gebrekkige toepassing van de standaarden onnodig risico's met zich meebrengt voor de overheid en gebruikers van overheidsdiensten.

Een onderdeel van de standaarden zijn 'anti-phishing' en 'veilige e-mailtransport' standaarden. Slechts vier op de de tien e-maildomeinnamen voldoet aan deze afgesproken standaarden. Forum Standaardisatie merkt op dat zonder het gebruik van de standaarden e-mail kan worden afgeluisterd via een man-in-the-middle-aanval. Iets wat in 2020 plaatsvond bij de Tsjechische overheid. "Hierbij is op te merken dat dit soort incidenten vermoedelijk vaker voorkomt, maar niet altijd zal worden ontdekt en publiekelijk wordt gemaakt", aldus het Forum.

Voor een aanzienlijk deel is de achterblijvende toepassing van de standaarden te verklaren doordat grote cloudproviders het DANE-protocol nog niet toepassen. Het gaat met name om Microsoft dat inmiddels door meer dan dertig procent van de overheden wordt gebruikt. Vanuit de overheid wordt al een aantal jaar bij Microsoft aangedrongen op implementatie die nu gepland zou staan voor medio dit jaar.

"Om phishingmails uit naam van overheidsorganisaties (inclusief bewindspersonen) te voorkomen, moet voor 18 procent van de internetdomeinen nog een strikt DMARC-beleid worden ingesteld en 32 procent een strikte SPF. Veelal is te zien dat bij subdomeinen van decentrale overheden SPF in geheel niet aanwezig is. Als de SPF voor deze subdomeinen zo wordt ingesteld dat dit subdomein niet mag mailen, vervalt automatisch ook de DKIM controle en zal dit cijfer meestijgen met de SPF implementatie. Het streefbeeld was om dit eind 2019 voor elkaar te hebben", laat het Forum verder weten.

Net als bij de vorige meting concludeert Forum Standaardisatie dat geen van de streefbeeldafspraken voor de overheid als geheel gehaald is. "Het ontbreekt aan effectieve sturingsmechanismen om overheidsbrede afspraken eenduidig te laten landen en nageleefd te krijgen binnen alle individuele overheidsorganisaties. De op 1 juni 2023 van kracht zijnde Wet digitale overheid die de standaarden HTTPS en HSTS middels een Algemene Maatregel van Bestuur wettelijk verplicht laat nog geen significante verandering in de adoptie van deze standaarden zien."