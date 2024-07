Exchange Online start publieke test van inbound SMTP DANE met DNSSEC

Microsoft is gestart met een publieke test van inbound SMTP DANE met DNSSEC voor Exchange Online, dat voor veiligere e-mailcommunicatie moet zorgen. Dat laat het techbedrijf in de aankondiging weten. DANE kan zekerheid geven over de identiteit van mailservers. Zo wordt voorkomen dat een aanvaller zich als een mailserver kan uitgeven, waardoor hij het mailverkeer kan onderscheppen. Daarnaast dwingt DANE het gebruik van een versleutelde verbinding af.

DNSSEC is een extensie van het Domain Name System (DNS). Via DNSSEC kan een domeinnaamhouder een digitale handtekening toevoegen aan DNS-informatie, waardoor DNS-informatie is te valideren. "Deze twee standaarden werken samen om spoofing, het kapen en onderscheppen van e-mail te voorkomen", aldus Microsoft. Outbound SMTP DANE met DNSSEC werd in 2022 gelanceerd.

Inbound SMTP DANE met DNSSEC wordt nu getest en zal in oktober voor alle klanten beschikbaar komen. Eind 2024 worden de twee standaarden voor alle Outlook-domeinen uitgerold. Vanaf februari 2025 zal outbound SMTP DANE per-tenant/per-remote domain verplicht worden. "We roepen andere mailproviders en domeineigenaren op om deze standaarden toe te passen en gezamenlijk de lat voor e-mailbeveiliging te verhogen en gebruikers tegen aanvallers te beschermen", aldus Microsoft.