'Forensisch bedrijf Cellebrite kan meeste iPhones niet ontgrendelen'

Forensisch bedrijf Cellebrite kan de meeste vergrendelde iPhones niet ontgrendelen, zo blijkt uit documenten van het bedrijf van afgelopen april. Cellebrite biedt opsporingsdiensten onder andere de Universal Forensic Extraction Device (UFED) en Physical Analyzer. Via de UFED kan er een back-up van de te onderzoeken telefoon worden gemaakt, die vervolgens via de Physical Analyzer is te analyseren.

Daarnaast biedt Cellebrite een 'premium' dienst waarmee het claimt dat het klanten sneller toegang tot vergrendelde telefoons kan geven. In mei van dit jaar publiceerden de makers van GrapheneOS verschillende documenten van Cellebrite waarop de mogelijkheden van het bedrijf te zien zijn als het gaat om het ontgrendelen van vergrendelde iPhones en Androidtelefoons. Cellebrite bevestigt tegenover 404 Media dat het om authentieke documenten gaat.

Uit de documenten blijkt dat het bedrijf niet in staat is om iPhones met iOS 17.4 of nieuwer te ontgrendelen. Volgens cijfers van Apple draait 86 procent van de iPhones die de afgelopen vier jaar verschenen iOS 17. Als er over alle iPhones wordt gekeken gaat het om 77 procent. Ook wat betreft Androidtelefoons zijn de mogelijkheden beperkt. Zo blijkt Cellebrite geen uitgeschakelde Google Pixel 6, 7 of 8 te kunnen bruteforcen, aldus de documentatie, die zoals gezegd van april dateert.

Deze week maakte de FBI bekend dat het was gelukt om de telefoon te ontgrendelen van de man die afgelopen weekend een aanslag op Donald Trump pleegde. Hoe dit precies was gedaan en om wat voor soort telefoon het gaat is niet bekend. In totaal werden twee telefoons onderzocht, waarop weinig verdere informatie werd gevonden, aldus The New York Times.