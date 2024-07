'FBI kraakte Samsung-telefoon Trump-schutter via nieuwe Cellebrite-versie'

De FBI heeft via een nieuwe, nog niet uitgebrachte versie van de forensische software van Cellebrite de Samsung-telefoon van de Trump-schutter weten te kraken, zo melden Bloomberg en The Washington Post op basis van bronnen. Het lukte de Amerikaanse opsporingsdienst niet om met de bestaande versies van de Cellebrite-tool toegang te krijgen.

Daarop stapte de FBI naar Cellebrite, dat een nog in ontwikkeling zijnde versie met de Amerikaanse autoriteiten deelde. Via deze versie lukte binnen veertig minuten om de telefoon te ontgrendelen. Het zou gaan om een nieuwer model Samsung-telefoon, maar welk type wordt niet vermeld. Uiteindelijk troffen agenten weinig bewijsmateriaal aan op het toestel. Zo bleek de verdachte te hebben gezocht naar informatie over Trump en Biden en had foto's van beiden op zijn telefoon staan.

Cellebrite biedt verschillende oplossingen voor het analyseren en ontgrendelen van telefoons. Deze week kwamen oudere productsheets van het bedrijf in het nieuws, die lieten zien dat iPhones met iOS 17 niet via de Cellebrite-software zijn te ontgrendelen, alsmede nieuwere Androidtelefoons. Het gaat hier echter om informatie van afgelopen april. Hoe de nieuwe versie van de software telefoons kan ontgrendelen is niet bekend.