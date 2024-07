Nederlandse ziekenhuizen schalen zorg af wegens CrowdStrike-storing

Nederlandse ziekenhuizen hebben wegens problemen met de CrowdStrike-beveiligingssoftware de zorg afgeschaald. Zo voert het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem tot nader order geen operaties uit en worden patiënten voor de spoedeisende hulp naar de omliggende ziekenhuizen gebracht. Een update van CrowdStrike zorgt voor een blue screen of death bij Windowscomputers en boot loops, wat wereldwijd gevolgen heeft.

"In verband met een storing in onze anti-virus software zijn onze computersystemen momenteel niet beschikbaar en zijn we telefonisch slecht bereikbaar", aldus het Slingeland Ziekenhuis. "Dit betekent dat we alle (poliklinische) zorg tot 11:30 uur hebben geannuleerd, dat we geen nieuwe patiënten opnemen en dat we enkel in spoedgevallen opereren." Alleen bij levensbedreigende situaties neemt het ziekenhuis patiënten op bij de Spoedeisende Hulp. Tevens wordt patiënten geadviseerd niet naar het ziekenhuis te komen.

In een update van een kwartier geleden meldt het ziekenhuis dat er tot nader order geen operaties worden uitgevoerd en patiënten voor de spoedeisende hulp naar omliggende ziekenhuizen worden gebracht. Afspraken op de poliklinieken gaan zeker tot 11:30 uur niet door.

Ook het Scheperziekenhuis in Emmen meldt problemen met de CrowdStrike-software waardoor het op dit moment geen patiënten kan ontvangen op de poli's. "Operaties gaan niet door. Ook onze spoedeisende hulp in Emmen en onze basisspoedposten in Hoogeveen en Stadskanaal zijn op dit moment gesloten. Patiënten worden naar andere ziekenhuizen in de regio gebracht."

Update

Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten is ook getroffen door de CrowdStrike-problemen. "We zijn genoodzaakt om in ieder geval het ochtendprogramma op de Polikliniek en het OK-programma af te schalen. Ook zijn onze Spoedeisende Hulp en Verloskamers gesloten."