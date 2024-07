Schiphol meldt grote gevolgen voor vluchten door 'wereldwijde computerstoring'

Een 'wereldwijde computerstoring' zorgt voor problemen op Schiphol, zo laat de luchthaven vandaag via de eigen website weten. Het bedrijf vermeld niet of het gaat om de Azure-storing bij Microsoft of de problemen met de CrowdStrike-beveiligingssoftware. Volgens de luchthaven heeft de 'wereldwijde computerstoring' ook grote impact op vluchten van en naar Schiphol. "De impact wordt nu in kaart gebracht", aldus de luchthaven in een korte verklaring. Schiphol adviseert reizigers met vragen om contact met de eigen luchtvaartmaatschappij op te nemen en de actuele vluchtinformatie in de gaten te houden.

Transavia laat tegenover media weten dat het vandaag vermoedelijk een 'rommelige dag' gaat worden. De website van de luchtvaartmaatschappij geeft een foutmelding weer. "502 Bad Gateway Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2", wat lijkt te duiden op de Azure-problemen bij Microsoft.