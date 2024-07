Nationaal Cyber Security Centrum monitort wereldwijde computerstoring

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) monitort de wereldwijde computerstoring waar organisaties nu last van hebben. Het gaat dan om de problemen die zich voordoen met de CrowdStrike-beveiligingssoftware. Een update zorgt voor een blue screen of death en bootloop bij Windowscomputers. Organisaties kampen ook met problemen veroorzaakt door een Azure-storing bij Microsoft. CNBC stelt dat het niet meteen duidelijk is of de storing bij Microsoft direct te maken heeft met de CrowStrike-update.

"Het NCSC monitort de technische problemen die organisaties ondervinden door een storing in Crowdstrike. De problemen spelen wereldwijd en ook in Nederland worden diverse sectoren getroffen. De oorzaak wordt onderzocht en, in samenwerking met de NCTV, ISAC’s en betrokken departementen, kijken we naar de impact op Nederland. Zodra handelingsperspectief beschikbaar is, wordt dat hier gepubliceerd", aldus de overheidsinstantie.

De problemen bij Microsoft en CrowdStrike hebben wereldwijd gevolgen voor luchtvaartmaatschappijen, ziekenhuizen en banken. "Door een wereldwijde storing kan je op dit moment geen rekening openen en is de Knab App en je Persoonlijke Bankomgeving niet beschikbaar. We werken hard aan een oplossing", zo laat de bank Knab weten. Bij het UWV werkt de website Werk.nl niet. Ook lukt het de klantenservice niet om dossiers te openen van mensen met een uitkering, zo meldt De Telegraaf.