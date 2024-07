CrowdStrike rolt oplossing uit voor 'defecte' update beveiligingssoftware

Cybersecuritybedrijf CrowdStrike heeft een oplossing ontwikkeld en uitgerold voor de 'defecte' update die sinds vanochtend wereldwijd voor problemen zorgt. Dat laat ceo George Kurtz via X weten. Vanochtend kwam CrowdStrike met een update voor de eigen Falcon-beveiligingssoftware, die voor een blue screen of death en bootloops bij Windowscomputer zorgt. Kurtz spreekt van een 'defect' in een update voor Windowssystemen.

"Dit is geen beveiligingsincident of cyberaanval", aldus de ceo. Die stelt dat het probleem is geïdentificeerd, geïsoleerd en er een fix is uitgerold. Klanten worden naar de supportportal gewezen voor de laatste updates over het incident. Als laatste roept Kurtz klanten op om ervoor te zorgen dat ze alleen via de officiële kanalen met CrowdStrike-medewerkers communiceren. Experts waarschuwen voor cybercriminelen die zich bijvoorbeeld als het securitybedrijf voordoen en 'hulp' bij het oplossen van de problemen aanbieden. Het aandeel van CrowdStrike is op de beurs met 20 procent gekelderd, laat CNBC weten.