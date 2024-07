MediSecure lekt persoonlijke gegevens van 13 miljoen Australiërs

De Australische gezondheidsorganisatie MediSecure heeft de persoonlijke gegevens van zo'n dertien miljoen Australiërs gelekt, wat neerkomt op de helft van de bevolking. MediSecure verstuurde tot eind vorig jaar recepten van dokters en andere zorgverleners naar apothekers. Op 16 mei maakte MediSecure bekend dat het slachtoffer was geworden van een 'cybersercurity-incident'. Twee dagen later werd de diefstal van persoonlijke data gemeld. Een deel van deze gegevens werd door de aanvallers op internet aangeboden.

Hoeveel mensen door het datalek zijn getroffen was in eerste instantie onbekend. Clare O'Neil, de Australische minister voor Cybersecurity, sprak op X van een 'grootschalig ransomware-incident'. In een nieuwe update over het incident stelt MediSecure dat de verantwoordelijke criminelen de gegevens van 12,9 miljoen Australiërs in handen hebben gekregen, die van maart 2019 tot en met november 2023 de receptenbezorgdienst van MediSecure gebruikten.

Vanwege de financiële kosten zegt MediSecure dat het niet in staat is om precies te identificeren wie getroffen is en om welke informatie het gaat. Bij de aanval zou 6,5 terabyte aan data zijn buitgemaakt. Op basis van de gestolen gegevens stelt de organisatie dat het onder andere gaat om naam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummers, medicatiegegevens en reden voor de medicatie. MediSecure herhaalt de eerder gegeven oproep aan Australiërs om niet op internet naar de gepubliceerde gegevens te zoeken.