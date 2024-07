Bedrijven vallen wegens grote storing wereldwijd terug op contant geld

Bedrijven vallen vanwege de storing met de beveiligingssoftware van CrowdStrike wereldwijd terug op contant geld. In Australië en Nieuw-Zeeland laten allerlei mensen weten dat ze geen toegang tot hun online bankrekening hebben. Tankstations roepen mensen op om met cash te betalen. "We zijn bekend met problemen waar veel banken en bedrijven in Nieuw-Zeeland mee te maken hebben", laat de Nieuw-Zeelandse staatsbank Kiwibank op X weten.

Ook zijn er foto's geplaatst van winkels en restaurants die alleen maar cash accepteren, waaronder de Britse supermarktketen Waitrose. Daarop staat dat de kaartlezers op het moment niet werken. Problemen met kassasystemen spelen ook in Australië. De Britse Telegraph meldt dat cafés, pubs en andere gelegenheden in het VK geen kaartbetalingen kunnen verwerken.