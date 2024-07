CrowdStrike: logicafout zorgde voor blue screen of death bij computers

De wereldwijde computerstoring is veroorzaakt door een logicafout, zo stelt securitybedrijf CrowdStrike in een analyse. Het bedrijf bracht gisteren een routine configuratie-update uit voor de Falcon-beveiligingssoftware. "Deze configuratie-update veroorzaakte een logicafout die op getroffen systemen tot een systeemcrash en blue screen of death (BSOD) leidde", aldus de analyse.

CrowdStrike laat weten dat het dergelijke updates meerdere keren per dag uitbrengt om op nieuwe tactieken, technieken en procedures van cybercriminelen te reageren. De gewraakte update was bedoeld om nieuwe, malafide named pipes gebruikt door malware te detecteren. "De configuratie-update veroorzaakte een logicafout die voor een crash van het besturingssysteem zorgde." Hoe de logicafout zich precies kon voordoen wordt nog onderzocht.

Op X en Hacker News wordt gewezen naar de inhoud van de update, die voor een deel uit null values bestaat. Daarbij vragen veel mensen zich af hoe het bestand door de kwaliteitscontrole is gekomen.