Kabinet overlegt met organisaties over inzet NS-boete voor aanschaf bodycams

Het kabinet gaat met consumentenorganisaties overleggen of de recent opgelegde boete aan NS van 500.000 euro wordt ingezet voor de aanschaf van bodycams. Dat meldt staatssecretaris Jansen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. De NS kreeg de boete opgelegd wegens vertragingen op de hogesnelheidslijn. Daarop dienden PVV, BBB, VVD en NSC een motie in om het boetebedrag te gebruiken voor de aanschaf van bodycams.

"Van mening dat de reiziger bij uitstek gebaat is bij meer veiligheid in de trein en op het perron en dat bodycams, ingezet op basis van vrijwilligheid, daar een positieve bijdrage aan leveren; verzoekt de regering om na overleg met consumentenorganisaties de geïnde boete van € 500.000 door NS te laten inzetten voor de aankoop van bodycams", aldus de motie. Die werd met 136 stemmen voor aangenomen. SP, DENK, PvdD en FVD stemden tegen.

"Het verzoek van Kamerlid Heutink (PVV) die de regering verzoekt om de boete aan NS te besteden aan bodycams zal aan de consumentenorganisaties worden voorgelegd. Wanneer het formele proces voor de boetebesteding is doorlopen, wordt hierover een besluit genomen. Vervolgens wordt uw Kamer over de uitkomst geïnformeerd", aldus Jansen in een reactie op de motie.