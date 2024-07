ABN Amro adviseert vakantiegangers niet te bankieren via openbare wifi

ABN Amro adviseert vakantiegangers om niet te internetbankieren via openbare wifi. "Wilt u tijdens uw vakantie online uw bankzaken regelen? Dan is het belangrijk dat u weet hoe u veilig bankiert op uw mobiele telefoon", aldus de bank in een e-mail aan klanten. "Wist u bijvoorbeeld dat openbare wifi-netwerken onveilig zijn? Gebruik daarom altijd het 4G/5G-netwerk van uw eigen mobiele provider."

Tevens adviseert de bank op de eigen website om smartphones niet te jailbreaken of te rooten. "U doorbreekt dan de beveiliging op uw telefoon. Daardoor wordt uw toestel niet meer goed beschermd." Ook wordt aangeraden om alleen apps van een officiële of betrouwbare uitgever te installeren. "Maak geen gebruik van apps die buiten de officiële app stores om worden aangeboden. Wees kritisch als apps meer rechten vragen."