Kamerleden roepen kabinet op tot actie na wereldwijde computerstoring

Kamerleden van GroenLinks-PvdA en NSC hebben het kabinet naar aanleiding van de wereldwijde computerstoring opgeroepen tot het nemen van actie. "Operaties en vakanties gecanceld door één foute update. Dit kabinet moet meer investeren in het maken van plannen voor als de IT er compleet uit ligt en in alternatieve diensten, zodat één fout niet de hele maatschappij raakt", zegt GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann op X.

"Je kan beginnen bij je eigen partij. De mail zit in bij Microsoft en websites staan achter Cloudflare. Allemaal prima Nederlandse of EU oplossingen voor", krijgt Kathmann als reactie. "Helemaal eens! Opvoeden moet je ook als eerste in je eigen gezin. Uiteraard ben ik daar in onze eigen gelederen mee bezig!", laat het Kamerlid daarop weten. Ze voegt toe dat er structureel meer moet worden geïnvesteerd in digitale autonomie en meer gebruik van alternatieven. "Dus meer investeren in onszelf in plaats van in aandeelhouders ver weg. Dan vooral voor vitale essentiële dienstverlening: Heeft iedereen de back-ups en de offline scenario’s op orde?"

Kathmann stelt ook dat IT mensenwerk blijft. "Risico’s en storingen blijven altijd bestaan, maar betere plannen voor offline scenario’s, meer digitale autonomie en meer gebruik van alternatieven helpt al." Ook vindt ze dat er beter moet worden nagedacht over met name de essentiële vitale delen van de maatschappij. "Daar meer digitale autonomie en betere offline scenario’s en back-ups en daarvoor zijn inderdaad investeringen nodig."

Lessen leren

NSC-Kamerlid Six-Dijkstra roept het kabinet via LinkedIn op om lessen uit het incident te trekken. "Digitale weerbaarheid is niet alleen een kwestie van voorkomen dat cyberincidenten plaatsvinden door systemen te beveiligen en cybercriminelen op te pakken. Het is juist bovenal het vraagstuk van een samenleving die blijft functioneren als de computers het een dagje niet doen." Het Kamerlid gaat ervan uit dat het incident een 'wake-up call' is geweest en het kabinet na de zomer met stevige plannen komt om deze grote 'systeemkwetsbaarheid' te verhelpen.

Six-Dijkstra wil drie concrete voorstellen terugzien. "Er moet ten eerste werk gemaakt worden van noodscenario’s in het geval van digitale uitval. Ten tweede moeten digitaal afhankelijke organisaties in alle sectoren verplicht concrete protocollen voor dergelijke scenario’s paraat hebben. Ten derde moet er een overheidsbrede strategie komen voor het afbouwen van risicovolle eenzijdige afhankelijkheden en het realiseren van robuustere terugvalopties zonder internetverbinding. We moeten erop kunnen vertrouwen dat de samenleving niet stilvalt op momenten dat de systemen falen."