Europol vreest toenemend gebruik van AI-tools door cybercriminelen

Europol maakt zich zorgen over het toenemend gebruik van AI-tools door cybercriminelen, zo stelt de Europese opsporingsdienst in het vandaag verschenen Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA). Daarin herhaalt de dienst dat end-to-end encryptie voor 'digitale uitdagingen' zorgt en de 'juiste kennis, tools en wetgeving' nodig zijn om dreigingen aan te pakken.

Volgens Europol zorgt het breder gebruik van AI-tools en -diensten door cybercriminelen voor nieuwe dreigingen, waarbij zowel legitieme diensten worden gebruikt, alsmede malafide versies hiervan die criminelen zelf ontwikkelen. Zo verwacht de opsporingsdienst dat het aantal chatbots zonder prompt filtering sterk zal groeien en er meer AI-gegenereerde advertenties zullen verschijnen voor het oplichten van mensen.

Daarnaast zal AI ook worden gebruikt om criminele methodes en scripts te verbeteren, aldus het IOCTA. Tevens zullen malafide chatbots een grotere rol gaan spelen in crime-as-a-service (CaaS), gaat het rapport verder. "AI-ondersteunde cybercrime is pas net begonnen", concludeert Europol. Volgens de dienst vormt huidige wetgeving voor de bescherming van persoonlijke communicatie via end-to-end encryptie een digitale uitdaging voor opsporingsdiensten om 'rechtmatige toegang tot criminele communicatie' te krijgen.

Om de grootste dreigingen in het IOCTA effectief aan te pakken is het volgens Europol nodig dat opsporingsdiensten over de juiste kennis, tools en wetgeving beschikken. "Als criminelen zich aanpassen moeten ook opsporingsdiensten en beleidsmakers innoveren om voorop te blijven lopen en nieuwe en ontwikkelende technologieen benutten", aldus de dienst.