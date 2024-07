Amsterdam start campagne over privacyregels voor deurbelcamera's

De gemeente Amsterdam start een informatiecampagne over de privacyregels voor deurbelcamera's. Het college van burgemeester en wethouders ziet op dit moment geen noodzaak voor aanvullende regels op bestaande wetgeving. Dat laat het college weten op vragen van de GroenLinks-fractie in de gemeenteraad.

De partij maakt zich zorgen over de opmars van deurbelcamera's en dat een groot deel daarvan de openbare weg filmt. "Daarnaast zijn er ook zorgen over wat er met de beelden gebeurt. Vrijwel alle slimme deurbellen zijn verbonden met bedrijven als Amazon (Ring) en Google (Nest). Uit onderzoek van de TU Delft en het AMS Institute blijkt dat gegevens door deze bedrijven worden gedeeld met derden of bewaard voor intern gebruik. Zo zit de app van de slimme deurbel Ring vol met trackers die persoonsgegevens verkopen aan adverteerders", aldus de partij in een brief aan het college.

De GroenLinks-fractie wilde weten of het college de privacyzorgen deelt. "Het college deelt de zorgen met betrekking tot de privacy van Amsterdammers. Slimme deurbelcamera’s filmen vaak, doordat ze bij de voordeur opgehangen worden, een gedeelte van de openbare ruimte", reageert wethouder Scholtes. "We merken op dat er veel manieren zijn om een slimme deurbel privacy-vriendelijker in te stellen, door bijvoorbeeld geen beelden op te nemen, door alleen filmopname te maken onder bepaalde omstandigheden of door de beelden kort te bewaren en goed te beveiligen."

De wethouder werd ook gevraagd welke mogelijkheden het college ziet om via lokale wetgeving regels op te stellen over het gebruik van deurbelcamera's. "Het college ziet nu geen noodzaak om in lokale wetgeving aanvullende regels op te stellen met betrekking tot slimme deurbellen, omdat er al bestaande Europese en landelijke wetgeving en handhaving bestaat wanneer deze deurbellen de openbare ruimte filmen. Wel steunt het College het initiatief om deze mogelijke juridische interventies te onderzoeken", antwoordt Scholtes (pdf).

Tijdens een raadsvergadering vorige week werd ook een motie behandeld en aangenomen waarin de gemeente wordt opgeroepen een informatiecampagne te starten (pdf). De campagne zal Amsterdammers informeren over de wettelijke regels rond deurbelcamera's, mogelijkheden om te kiezen voor privacyvriendelijkere instellingen en welke stappen genomen kunnen worden bij vragen over mogelijk onrechtmatig filmen.