FBI en Britse politie halen ddos-dienst DigitalStress.su offline

De FBI en Britse politie hebben ddos-dienst digitalstress.su offline gehaald, nadat eerder de Ierse politie een vermeende beheerder aanhield. Via DigitalStress.su konden gebruikers tegen betaling ddos-diensten tegen websites laten uitvoeren. Volgens het Britse National Crime Agency (NCA) was de dienst verantwoordelijk voor wereldwijd tienduizenden aanvallen per week.

De website laat nu een melding zien dat het domein in handen van de NCA is en de politiedienst "aanzienlijke data" heeft verzameld over bezoekers van het domein. De Britse autoriteiten claimen dat de beheerders van DigitalStress bewust voor een .su-domein hebben gekozen, omdat dit onderzoek door opsporingsdiensten lastiger zou maken. "De activiteiten van de NCA hebben aangetoond dat dergelijke domeinen kwetsbaar zijn en te gebruiken om criminele activiteiten te stoppen en de verantwoordelijken te identificeren", aldus de politiedienst.

De verkregen gebruikersinformatie wordt nu door de NCA geanalyseerd. In het geval van gegevens van gebruikers uit andere landen zal die met de betreffende opsporingsdiensten worden gedeeld, zo laat de aankondiging verder weten. Internationale politiediensten halen geregeld ddos-diensten offline. Zo werd eerder dit jaar Stresser.tech uit de lucht gehaald. Vaak blijken dergelijke diensten via nieuwe domeinnamen weer online te komen.