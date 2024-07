Defensie deelde gegevens medewerkers onterecht met vakbonden

Het ministerie van Defensie heeft jarenlang tijdens reorganisaties persoonsgegevens van medewerkers onterecht gedeeld met vakbonden. Defensie en de Centrales van overheidspersoneel zijn nu tijdelijk een nieuwe werkwijze voor de omgang met persoonsgegevens bij reorganisaties overeengekomen. Daarnaast is er melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens van een datalek. Dat laat minister Brekelmans van Defensie aan de Tweede Kamer weten.

Persoonsgegevens mogen op basis van de AVG alleen worden gebruikt voor een helder omschreven en specifiek doel met een passende grondslag. Tijdens de reorganisaties die de afgelopen jaren plaatsvonden werden persoonsgegevens van medewerkers met de vakbonden gedeeld die niet aan deze eisen voldeden. Het gaat om namen, adressen, maar ook appreciaties van het functioneren en ontwikkeldoelen van personen. Deze gegevens hadden niet gedeeld mogen worden.

Brekelmans meldt dat het delen van gegevens met onvoldoende wettelijke grondslag is gestopt. In overleg met de vakbonden wordt nu gewerkt met codes in plaats van namen. "Voor de lange termijn wordt door Defensie en de vakbonden gezamenlijk advies ingewonnen bij een externe deskundige. Op basis van dit advies wordt een definitieve werkwijze vastgesteld", besluit de minister. Defensiemedewerkers worden via een bericht op intranet geïnformeerd.