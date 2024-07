Wiz kiest voor beursgang in plaats van miljardenovername door Google

Securitybedrijf Wiz laat zich niet voor 23 miljard dollar door Googles moederbedrijf Alphabet overnemen, maar kiest in plaats daarvan voor een beursgang. Vorige week meldde The Wall Street Journal dat Alphabet en Wiz in vergevorderde gesprekken waren over de overname van het securitybedrijf. Het in 2020 opgerichte Wiz biedt beveiligingsoplossingen voor cloudomgevingen.

In een interne memo laat medeoprichter Assaf Rappaport weten dat het lastig was om het bod van Alphabet af te slaan. Een bron laat tegenover CNBC weten dat zorgen over mededinging en de reactie van investeerders mede reden waren om van de deal af te zien. Wiz wil zich nu richten op de beursgang en een jaarlijkse omzet van één miljard dollar, aldus Rappaport in de memo. De overname van Wiz zou de grootste in de geschiedenis van Alphabet zijn geweest.