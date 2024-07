Toezichthouder teleurgesteld over behoud trackingcookies in Google Chrome

De Britse privacytoezichthouder ICO is teleurgesteld over de beslissing van Google om trackingcookies niet in Chrome te blokkeren, zoals het eerder van plan was. Volgens de ICO is het blokkeren van trackingcookies een positieve stap voor internetgebruikers. Dat Google daar nu op terugkomt en deze trackingtechnologie niet wil uitfaseren noemt de Britse toezichthouder teleurstellend.

"Dit nieuwe plan van Google is een grote verandering en we zullen hierop reageren zodra meer details bekend zijn. Onze ambitie om een privacyvriendelijker internet te ondersteunen blijft doorgaan. Ondanks de beslissing van Google roepen we de digitale advertentie-industrie op om voor meer private alternatieven voor third-party cookies te kiezen - en niet terug te vallen op meer ondoorzichtige vormen van tracking", aldus de ICO. De toezichthouder sluit geen handhavende acties uit als blijkt dat de plannen van Google niet aan wetgeving voldoen.