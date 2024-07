Delta Air Lines schrapte al 4700 vluchten wegens CrowdStrike-update

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines heeft al 4700 vluchten geschrapt vanwege de storing die de CrowdStrike-update afgelopen vrijdag veroorzaakte en verwacht dat het nog een aantal dagen zal duren voordat de bedrijfsvoering is hersteld. Zo'n zestig procent van de belangrijkste applicaties die Delta gebruikt zijn Windowsgebaseerd en stopte door de defecte update van CrowdStrike met werken, meldt Reuters.

In het geval van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij moet elk systeem handmatig worden hersteld en herstart, waarbij er extra tijd is vereist om applicaties met elkaar te laten synchroniseren en communiceren. Het grootste probleem speelt bij de personeelsapplicatie, waarmee Delta zorgt dat elke vlucht over voldoende personeel op het juiste moment beschikt. Ceo Ed Bastian spreekt in een video voor het personeel over een 'verschrikkelijke week'. Reizigers reageren vooral op social media woedend over de geannuleerde vluchten.