LeasePlan Bank mag verificatiefilmpje eisen voor openen van rekening

LeasePlan Bank mag van klanten die een rekening openen eisen dat ze een verificatiefilmpje van zichzelf uploaden. Een vordering van klanten waarin werd verzocht dit te verbieden is door het financiële klachteninstituut Kifid afgewezen (pdf). De bank biedt haar diensten alleen via internet aan. De klanten hadden een online spaarrekening bij LeasePlan Bank geopend. Voordat zij die spaarrekening konden gebruiken moesten ze eerst een identificatieproces doorlopen.

Het proces bestaat uit het uploaden van een verificatiefilmpje van zichzelf, het uploaden van een foto van het paspoort van de klanten en een overboeking van één euro vanaf een betaalrekening die op naam van de klanten staat. De poging van de klanten om het verificatiefilmpje te uploaden mislukte. Uiteindelijk is het identificatieproces geannuleerd en de spaarrekening gesloten.

De klanten klaagden dat de bank tijdens het aanvraagproces voor de spaarrekening verlangt dat ze een verificatiefilmpje uploaden met een opname van henzelf. De bank mag hen niet verplichten om biometrische persoonsgegevens aan te leveren, aldus de klanten. Die stellen dat deze eis voor het openen van een eenvoudige online privéspaarrekening te zwaar en niet proportioneel is.

De bank beschikt over hun paspoort, BSN, Nederlandse adres, e-mailadres en afschrift van een grootbank. Volgens de klanten zijn er ongetwijfeld andere verificatiemethoden die de bank kan gebruiken. Zo bankieren ze bij een andere bank waar ze geïdentificeerd zijn, daar kan LeasePlan Bank ook navraag doen, zo stellen ze. De klanten vorderden bij het Kifid dat het de bank verboden wordt om bij de aanvraagprocedure biometrische gegevens op te vragen. De klanten willen een spaarrekening kunnen openen zonder dat de bank biometrische gegevens van hen verlangt. Ook vorderen zij dat de bank de eventueel door hen geüploade informatie verwijdert.

LeasePlan Bank stelt in haar verweer dat het vanwege de bedrijfsvoering een fysieke controle niet mogelijk is. Daarom is er gekozen voor het opvragen van een foto van het identiteitsbewijs en een korte selfie video-opname, zodat de foto van het identiteitsbewijs kan worden vergeleken met die video-opname. "De bank kan zelf bepalen op welke wijze invulling wordt gegeven aan de verplichting tot identificatie en verificatie van nieuwe klanten. De Nederlandsche Bank heeft in zijn DNB Leidraad uit 2020 voor identificatie en verificatie op afstand het verificatiefilmpje ook nadrukkelijk als voorbeeld aangedragen", aldus het Kifid.

Tevens is LeasePlan Bank van mening dat er met het verificatiefilmpje geen biometrische gegevens worden verwerkt. Het Kifid vroeg twee deskundigen om antwoord te geven op de vraag of het vragen van een verificatiefilmpje, in het licht van de AVG, gerechtvaardigd is. In hun antwoorden keken de deskundigen ook of erbij het verificatiefilmpje biometrische gegevens worden verwerkt. Het Kifid stelt op basis van de twee adviezen dat het enkele feit dat een verificatiefilmpje moet worden aangeleverd nog niet maakt dat biometrische gegevens moeten worden verstrekt.

"Er is dan ook niet komen vast te staan dat de bank met het verificatiefilmpje biometrische gegevens verwerkt", aldus het Kifid. Het klachteninstituut ging er bij het inschakelen van de deskundigen vanuit dat het verificatiefilmpje biometrische gegevens bevatte, maar dat blijkt niet zo te zijn. "Om die reden kan dan ook niet worden geconcludeerd dat de bank ongeoorloofd handelt door van de consumenten te verlangen dat zij een verificatiefilmpje verstrekken. De vordering om de bank te verbieden biometrische gegevens op te vragen voor het openen van een spaarrekening zal dan ook worden afgewezen."