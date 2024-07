CrowdStrike waarschuwt organisaties voor malafide herstelhandleiding

Securitybedrijf CrowdStrike waarschuwt organisaties voor een malafide herstelhandleiding die wordt rondgestuurd en informatie lijkt te bevatten over het herstellen van systemen die zijn getroffen door de defecte CrowdStrike-update van afgelopen vrijdag. Het bestand bevat de naam van een eerder verschenen blogposting van Microsoft: 'New Recovery Tool to help with CrowdStrike issue impacting Windows'.

Het document is voorzien van malafide macro's. Wanneer gebruikers of beheerders deze macro's inschakelen wordt er malware op het systeem gedownload. Deze "Daolpu" malware steelt inloggegevens en cookies uit Google Chrome en Mozilla Firefox en stuurt die terug naar de aanvallers. Verder laat CrowdStrike weten dat het een nieuwe hersteltechniek aan het testen is, maar verdere details zijn niet gegeven.

Daarnaast zijn er ook vragen over de aansprakelijkheid van CrowdStrike voor de geleden schade. "Als je de Crowdstrike voorwaarden van dit softwareproduct leest, staat er eigenlijk dat je een idioot bent als je de software draait", laat tech-expert Bert Hubert tegenover BNR weten. Tegenover Trouw stelt hij dat bedrijven in het verleden na een dergelijk incident vrij goed zijn weggekomen. Wel is er Europese wetgeving aangenomen die een einde maakt aan de vrijwaringen voor schade door software. Deze wet gaat echter pas over twee jaar in.