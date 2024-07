Let's Encrypt stopt wegens privacyrisico's met OCSP-support

kan een malafide of gedwongen certificaatautoriteit die de OCSP responder beheert daarnaast bijhouden welke websites iemand bezoekt.

Privacy is niet echt een probleem wanneer het een minuut wachten is voordat een browser de onmogelijke zoektocht opgeeft en eindelijk content begint te tonen - ware het niet dat de surfer als z.g.a. minuut daarvoor verder gegaan was met zijn/haar leven.Corrigeer dat dus maar naar "welke websites iemand had willen bezoeken".Theoretisch was correct configureren te moeilijk, en in de praktijk helemaal,hetgeen overeenkomt met de aanvankelijke inschatting van deze feature.Gaat geen groot gemis zijn.En langzaam aan schuiven we meer richting DANE.