Onderzoek: Google gebruikt reCAPTCHA voor gratis arbeid en tracking

Googles reCAPTCHAv2-oplossing, waar talloze websites gebruik van maken, wordt door het techbedrijf gebruikt om mensen op grote schaal gratis te laten werken en hen te tracken. Dat stellen onderzoekers van de University of California, Irvine op basis van eigen onderzoek (pdf). Captcha staat voor 'Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart' en wordt vooral gebruikt om te voorkomen dat bots op grote schaal geautomatiseerd accounts kunnen aanmaken. Dit wordt vaak gedaan door een captcha-puzzel op te lossen.

Captchadienst reCAPTCHA werd eind 2009 door Google overgenomen. De eerste versie bestond uit het overtikken van woorden uit oude boeken om zo het verschil tussen mensen en bot aan te tonen. In 2014 verscheen versie twee van reCAPTCHA, die het lastiger voor bots moest maken om de puzzels op te lossen. Deze versie voert een gedragsanalyse uit en laat gebruikers een checkbox aanklikken dat ze geen bot zijn. Daarbij kan er op een grafische puzzel worden teruggevallen.

Inmiddels is versie drie verschenen, maar versie twee wordt nog altijd op bijna drie miljoen websites gebruikt. Volgens de onderzoekers doet Google voorkomen alsof reCAPTCHA een beveiligingsdienst is, maar in werkelijkheid wordt het gebruikt om mensen te volgen en hen gratis te laten werken. Er zijn minstens 512 miljard reCAPTCHAv2-sessies geweest. Bij elkaar duurde het 819 miljoen uur om die op te lossen, wat overeenkomt met minimaal 6,1 miljard dollar aan gratis arbeid dat Google via de dienst verdiende, zo staat in het onderzoek.

Een ander belangrijk bijproduct van reCAPTCHAv2 zijn de trackingcookies die de dienst plaatst en volgens de onderzoekers een belangrijke rol spelen bij gerichte advertenties. Volgens de onderzoekers is het werkelijke doel van reCAPTCHA een gratis 'image-labeling labor and tracking cookie farm' voor zowel advertentie- als data-inkomsten, die zich voordoet als beveiligingsdienst.