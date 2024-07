Proton lanceert self-custodial bitcoin-wallet die werkt met e-mailadressen

Het Zwitserse Proton heeft vandaag een 'self-custodial' bitcoin-wallet gelanceerd die met e-mailadressen kan werken. Dit houdt in dat in plaats van een wallet-adres ook een e-mailadres is te gebruiken. Volgens Proton moet de wallet het eenvoudiger voor mensen maken om met bitcoin aan de slag te gaan. Dit is onder andere gedaan door het makkelijker te maken om bitcoin te ontvangen en versturen.

In plaats van met wallet-adressen te werken is het ook mogelijk om een Proton Mail-adres op te geven. Het is echter niet vereist dat een ontvanger over een Proton Mail-adres beschikt. Elk willekeurig e-mailadres is te gebruiken zolang de ontvanger een Proton-account heeft. Proton Wallet is een 'self-custodial' bitcoin-wallet, wat inhoudt dat gebruikers de benodigde encryptiesleutels zelf beheren. Verder biedt de wallet de mogelijkheid om via een derde partij bitcoin te kopen.

Daarnaast roteert de wallet elke keer dat de gebruiker bitcoin van een nieuw persoon ontvangt de publieke adressen. Dit moet het lastiger maken om alle eerder gedane transacties die aan publiek adres gekoppeld zijn te volgen. "De maatschappelijke transitie naar een cashloze economie zorgt ervoor dat banken en andere tussenpartijen elke transactie kunnen controleren en monitoren", aldus Proton. Dat wil ook met de wallet er naar eigen zeggen voor zorgen dat mensen eigenaar van hun eigen geld kunnen zijn.

Vooralsnog is Proton Wallet alleen in early access beschikbaar voor betalende gebruikers met een 'Proton Visionary Plan'. Uiteindelijk moet de wallet, die zowel als webapplicatie als smartphone-app zal verschijnen, voor alle Proton-gebruikers beschikbaar komen.