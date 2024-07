Google Chrome waarschuwt voor beveiligde verdachte zip- en rar-bestanden

Google Chrome waarschuwt gebruikers voortaan ook voor verdachte .zip-, .rar- en .7z-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd. Dat heeft Google aangekondigd. Volgens het techbedrijf wordt voor de verspreiding van infostealer-malware, die cookies, wachtwoorden en andere inloggegevens kan stelen, vaak gebruikgemaakt van met wachtwoordbeveiligde archiefbestanden.

Omdat deze bestanden beveiligd zijn, kunnen virusscanners en Googles eigen Safe Browsing de inhoud niet controleren. Om dergelijke bestanden toch te detecteren heeft Google twee nieuwe opties aan Safe Browsing toegevoegd. Wanneer gebruikers van de 'Enhanced Protection' van Safe Browsing gebruikmaken vraagt Google om het wachtwoord van het archiefbestand. Vervolgens worden zowel het wachtwoord als het archiefbestand naar Google gestuurd dat dan de inhoudt controleert.

Safe Browsing stuurt al automatisch bij 'Enhanced Protection' alle verdachte bestanden naar Google toe. Standaard staat deze optie niet ingeschakeld. In de standaardmode van Safe Browsing worden gebruikers ook gevraagd om het wachtwoord van het archiefbestand. In dit geval blijven zowel het wachtwoord als het bestand lokaal op de computer en wordt er alleen metadata naar Google gestuurd, zo laat het techbedrijf weten. Aan de hand van de metadata wordt dan gekeken of het om bekende malware gaat.