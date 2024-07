Banken willen toegang tot social media en ip-adressen voor monitoring

Een groep van internationale banken heeft in een paper gepleit voor het gebruik van socialmedia-accounts, ip-adressen en apparaat-id's van klanten bij onderzoek naar verdachte activiteiten. Volgens de The Wolfberg Group moet bij de monitoring van verdachte activiteiten niet alleen gebruik worden gemaakt van transactiegegevens, statische klantgegevens en interne referentielijsten, maar ook ander dynamische gedragsinformatie van klanten, in proportie tot het risico. Als voorbeeld worden dan geverifieerde socialmedia-accounts, ip-adressen en unieke identifiers van apparaten genoemd (pdf).

The Wolfsberg Group bestaat uit Banco Santander, Bank of America, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase, MUFG Bank, Standard Chartered Bank en UBS. De groep houdt zich bezig met de bestrijding van financiële misdrijven. Ze stellen dat de continue stroom aan verdachte activiteits- en transactierapporten waar banken nu mee werken niet proportioneel bijdraagt aan een effectieve bestrijding van financiële misdrijven.

Het enige dat de huidige aanpak oplevert zijn meer rapporten, zonder dat die echt nuttig zijn voor opsporingsdiensten, aldus de groep. De banken willen een "groter net" uitwerpen dan alleen transactiemonitoring, omdat klantgedrag en klantattributen, wanneer gecombineerd met transacties, meer inzicht kunnen geven in verdachte activiteit, zo staat in de brief. Dergelijke informatie zou dan door machine learning-modellen moeten worden geanalyseerd.