Amerikaanse rechtbanken door ransomware telefonisch onbereikbaar

Meerdere Amerikaanse rechtbanken zijn door een ransomware-aanval telefonisch onbereikbaar. De ransomware-aanval op het Superior Court of Los Angeles County vond afgelopen vrijdag plaats. Vanwege de aanval werden systemen uitgeschakeld en gingen in totaal 36 rechtbanken dicht. De rechtbanken openden dinsdag weer de deuren, maar verschillende systemen zijn nog altijd offline, meldt persbureau AP.

Het gaat onder andere om de VoIP-systemen van verschillende rechtbanken, die bij het Superior Court of Los Angeles County worden gehost. Het gaat om de rechtbanken van Shasta, Inyo, San Luis Obispo, Stanislaus en Colusa county. Oorspronkelijk zou het telefoonsysteem vandaag weer online komen, maar dat is niet uitgesteld naar het weekend. Het Superior Court of Los Angeles County is het grootste 'superior court' in de Verenigde Staten, telt 36 rechtbanken en bedient de tien miljoen inwoners van het county.