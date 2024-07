Belgische politie en wetenschappers zetten AI in om misdaad te voorspellen

Verschillende Belgische politiezones werken samen met wetenschappers van de Universiteit Gent aan een project waarbij criminaliteitscijfers en AI worden gebruikt om misdaad te voorspellen. Het project, dat door de EU wordt gefinancierd, zou bij succes ook in andere Europese landen moeten worden uitgerold.

Het BIGDATPOL-project moet leiden tot een 'innovatief big data policing model'. "Dit model biedt ons de kans om geavanceerde analysetechnieken toe te passen op grote datasets, waardoor we beter in staat zijn om criminaliteitspatronen te voorspellen en risico's te identificeren", zo stelt de politie van de zone de Zottegem Herzele Sint-Lievens-Houtem. In totaal doen negentien Belgische politiezones aan het project mee.

"BIGDATPOL is een ambitieus programma dat bijdraagt aan de toekomst van politiewerk. We willen evidence-based modellen voor big data politiewerk ontwikkelen en kunnen dat niet doen zonder door uitgebreid onderzoek in het veld uit te voeren, en daarom samen met opsporingsdiensten en relevante stakeholders te werken", zegt UGent-projectleider Wim Hardyns op LinkedIn. Daar staat ook meer informatie over BIGDATPOL.

"Actuele data zorgen voor de meest nauwkeurige voorspellingen", laat Hardyns tegenover VRT NWS weten. Later dit jaar zullen de deelnemende politiezones ook voorspellingen op maat krijgen. "Er is heel erg weinig strategische kennis over misdaad, een grote goed uitgewerkte database zou een enorm verschil kunnen maken. Dankzij die data kunnen we in de toekomst vooral inschatten waar en wanneer misdaden zullen plaatsvinden."

Deelnemende politiezones worden in stratenblokken verdeeld en dan gekoppeld aan beschikbare data. "We nemen ook mee of er bijvoorbeeld stations of cafés in de buurt zijn. In gebieden met weinig straatverlichting is de kans op woninginbraken groter. De aanwezigheid van vluchtwegen speelt een grote rol. En, ook het weer is belangrijk, ook criminelen blijven liever thuis als het regent", voegt Hardyns toe. Het project ontvangt steun vanuit de EU. Als het Belgische project een succes is, is het de bedoeling dat het ook in andere Europese landen wordt uitgerold.