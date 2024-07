FIOD waarschuwt na aanhouding fraudeverdachte om DigiD niet te delen

De FIOD heeft een 61-jarige man uit Dordrecht aangehouden die wordt verdacht van fraude met kinderopvangtoeslag. Aanleiding voor de opsporingsdienst om mensen te waarschuwen hun DigiD-gegevens niet met anderen te delen. Volgens het FIOD blijkt uit onderzoek van DigiD-beheerder Logius en de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) dat de verdachte diverse aanvragen voor kinderopvangtoeslag indiende bij de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst. Hij deed dat voor andere personen en maakte daarvoor gebruik van hun DigiD-gegevens.

De Telegraaf meldt dat signalen over ’misbruik van toeslagen in georganiseerd verband’, waarbij vanaf bepaalde ip-adressen met meerdere DigiD’s werd ingelogd, begin dit jaar bij de diensten binnenkwamen. Ook lijkt er volgens de krant sprake van identiteits- of adresfraude, valse inschrijvingen bij gemeenten en valse huurcontracten. Daarnaast zouden via sociale media stappenplannen zijn gedeeld voor het aanvragen van onterechte toeslagen.

In de eigen aankondiging van de aanhouding heeft de FIOD ook een video geplaatst, waarin de opsporingsdienst mensen waarschuwt om hun persoonlijke en DigiD-gegevens nooit aan anderen te geven. Zowel de crimineel als mensen die hun gegevens laten gebruiken voor de fraude maken zich schuldig aan een ernstig strafbaar feit, aldus de dienst.