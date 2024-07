Senatoren VS: autofabrikanten verkochten rijgedrag voor een schijntje

Autofabrikanten hebben het rijgedrag van automobilisten voor een schijntje aan datahandelaren verkocht, die het dan doorverkocht aan autoverzekeraars. Dat stellen de Amerikaanse senatoren Wyden en Markey, die de Amerikaanse toezichthouder FTC hebben opgeroepen een onderzoek in te stellen. In maart meldde The New York Times dat autofabrikanten gegevens over het rijgedrag van automobilisten delen met verzekeringsmaatschappijen wat tot hogere premies leidt.

Wyden en Markey deden onderzoek naar deze gang van zaken en stellen dat autofabrikanten data over het rijgedrag voor een grijpstuiver van de hand doen. Zo deelde Hyundai gegevens van 1,7 miljoen auto's voor een bedrag van iets meer dan één miljoen dollar, wat neerkomt op 61 dollarcent per auto. Honda verkocht gegevens over 97.000 auto's voor een bedrag van bijna 26.000 dollar aan een datahandelaar, wat 26 dollarcent per auto is.

Verder stellen de senatoren dat autofabrikanten van 'dark patterns' gebruikmaken om automobilisten te manipuleren, zodat ze zich aanmelden voor programma's waarbij hun rijgedrag wordt gedeeld met datahandelaren om vervolgens te worden verkocht aan verzekeringsmaatschappijen. De senatoren stellen dat hun bevindingen waarschijnlijk het topje van de ijsberg zijn.

"De FTC moet autofabrikanten verantwoordelijk houden, die het rijgedrag van klanten zonder geïnformeerde toestemming met datahandelaren deelden, alsmede de datahandelaren, die data die op onrechtmatige wijze was verkregen doorverkochten", zo vinden Wyden en Markey. "Gegeven het grote aantal getroffen mensen, en de schandalige manipulatie van mensen door middel van dark patterns, zou de de FTC ook de top van deze bedrijven aansprakelijk moeten houden voor hun flagrante schending van de privacy van hun klanten."