Acronis waarschuwt voor misbruik van standaard wachtwoord bij aanvallen

Back-upleverancier Acronis waarschuwt voor actief misbruik van een kritiek beveiligingslek in Acronis Cyber Infrastructure (ACI) dat wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van standaard wachtwoorden. Klanten worden opgeroepen de beschikbaar gestelde patches meteen te installeren. ACI is een opslag- en virtualisatieoplossing die wordt gebruikt voor opslag van back-ups en disaster recovery.

Door middel van de kwetsbaarheid kan een aanvaller op afstand willekeurige commando's op het systeem uitvoeren. De impact van de kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2023-45249, is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. Acronis geeft geen verdere details over de aanvallen, sinds wanneer die plaatsvinden of informatie over het beveiligingslek zelf. Volgens Acronis worden de oplossingen die het biedt door twintigduizend managed serviceproviders wereldwijd gebruikt die daarmee 750.000 bedrijven beschermen.