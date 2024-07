Grensbewaking VS mag telefoons reizigers niet zonder bevel doorzoeken

Agenten van het Amerikaanse Customs and Border Protection (CBP) mogen telefoons, laptops en andere apparaten van Amerikaanse en internationale reizigers niet zonder gerechtelijk bevel doorzoeken, zo heeft een Amerikaanse rechtbank geoordeeld. De rechter deed uitspraak in een zaak van een reiziger die begin 2022 op JFK Airport in New York werd gevraagd om zijn telefoon te laten doorzoeken. De reiziger weigerde in eerste instantie het wachtwoord van zijn telefoon af te staan, maar toen werd hem verteld dat hij geen keus had.

Al jaren hebben Amerikaanse rechtbanken geoordeeld dat de overheid het recht heeft om reizigers routinematig te doorzoeken op verboden waren, zonder bevel van de rechter. Het CBP gebruikt deze maas in de wet om reizigers te dwingen hun telefoons en laptops af te staan, die dan worden doorzocht, meldt de website Reason.

Volgens de rechter is de doorzoeking van de telefoon in strijd met het vierde amendement van de Amerikaanse grondwet. Ook vormen de doorzoekingen een belasting voor de kernrechten van het eerste amendement, waaronder vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid van vereniging en persvrijheid. Daarnaast zouden de doorzoekingen de communicatie tussen journalisten en hun bronnen kunnen beïnvloeden.

Grensagenten moeten voortaan eerst een gerechtelijk zoekbevel hebben, gebaseerd op een vermoeden van een misdrijf, voordat ze apparatuur mogen doorzoeken. Het Knight First Amendment Institute van Columbia University en het Reporters Committee for Freedom of the Press steunden de reiziger in deze zaak. Ze stuurden een "Amicus Curiae Brief" naar de rechter.

Amicus curiae staat voor 'vrienden van de rechtbank' en betreft organisaties en personen die geen partij zijn in een zaak, maar gevraagd of ongevraagd hun mening of advies over een zaak aan de rechtbank geven. Volgens de twee organisaties vormt het zonder bevel doorzoeken een grote dreiging voor het recht op privacy zoals in het vierde amendement wordt beschermd, alsmede verschillende rechten die het eerste amendement moet beschermen. De rechter wees bij haar vonnis uitgebreid naar deze brief.