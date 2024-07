Belgische politie doet dna-onderzoek in zaak rond achtergelaten kittens

Eerder dit jaar werd in België een wet aangenomen die meer dna-onderzoekstechnieken mogelijk maakt. Zo kunnen rechercheurs dankzij het nieuw wettelijk kader aan 'familiale zoeking' doen: het opsporen van verdachten via een match met gekende dna-profielen van naaste familieleden. Tevens werd de bewaartermijn voor dna-stalen van veroordeelden verlengd van zes maanden tot dertig jaar. In België zijn er databases met 150.000 dna-profielen van veroordeelden, verdachten, vermisten en sporen.

Dus wie eenmaal een misstap maakt, wordt nog dertig lang jaar honderdduizenden, misschien wel miljoenen keren gecontroleerd via z'n DNA. Ook nadat een gevangenisstraf allang is uitgezeten. Dertig jaar lang niet meer met een schone lei mogen beginnen. En dat beweert dan nog een "rechtsstaat" te zijn. Laat dat idee toch los. Het gaat hier om macht en willekeur, uitgoefend over onderdanen, goedschiks of kwaadschiks. Erg onfris landje, dat België. NL is trouwens niet echt beter.