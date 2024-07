EFF wil onderzoek toezichthouder naar dataverzameling autofabrikanten

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF heeft toezichthouder FTC opgeroepen tot het doen van onderzoek naar de manier waarop autofabrikanten informatie over het rijgedrag en de locatie van de automobilisten verzamelen, gebruiken en doorverkopen. Aanleiding is een brief van de Amerikaanse senatoren Ron Wyden en Edward Markey waaruit blijkt dat Honda en Hyundai gegevens over het rijgedrag voor een paar cent per automobilist aan datahandelaren doorverkopen.

"Autofabrikanten zouden niet onze rij- en locatiegeschiedenis aan datahandelaren of verzekeraars moeten verkopen, en ze zouden het niet zo lastig moeten maken als ze doen om uit te vogelen welke data wordt gedeeld en met wie. Dit niveau van tracking is op zichzelf een nachtmerrie en is erger voor bepaalde kwetsbare populaties, zoals slachtoffers van huiselijk geweld", aldus de EFF.

Volgens de burgerrechtenbeweging stellen voorstanders dat dergelijke dataverzameling een manier is om premiekortingen te krijgen, maar wordt zelden vermeld dat de premie omhoog kan gaan. De EFF merkt op dat de drie autofabrikanten in de brief van de senatoren (GM wilde geen details over de verkoop van rijgedrag geven) niet de enigen zijn die data zonder echte geldige toestemming verkopen.

"En het is waarschijnlijk dat er andere datahandelaren zijn die met dit soort data werken. De FTC zou deze industrie verder moeten onderzoeken, net zoals het heeft gedaan met andere industrieën die dataprivacy bedreigen", aldus de EFF. De burgerrechtenbeweging besluit haar oproep met een pleidooi voor wetgeving met sterke dataminimalisatie en regels en vereisten voor duidelijke, opt-in toestemming.