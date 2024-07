Hoger beroep in zaak privacyvergoeding Nederlandse TikTok-gebruikers

Stichting Take Back Your Privacy gaat in hoger beroep in een zaak die het tegen TikTok aanspande, omdat het vindt dat het voor alle gebruikers van het platform tegelijk een immateriële schadevergoeding moet kunnen vragen. Volgens de stichting schendt TikTok de privacy van gebruikers op grote schaal, door uitgebreide informatie te verzamelen en die voor gerichte advertenties te gebruiken. Ook is het onduidelijk wat er allemaal met de gegevens gebeurt, aldus de stichting.

Begin dit jaar oordeelde de rechtbank Amsterdam dat Take Back Your Privacy de belangen mag behartigen van ruim anderhalf miljoen Nederlandse kinderen in de massaschadeclaim tegen TikTok. De rechtbank oordeelde ook dat de stichting geen immateriële schadevergoeding voor alle kinderen tegelijk kan vragen. Daarnaast vond de rechtbank dat de TikTok-actie alleen kan worden gevoerd voor Nederlandse kinderen die tussen 25 mei 2018 en 9 november 2022 een TikTok-account hebben aangemaakt. Dit betekent dat alle kinderen die hierna een account aanmaakten niet meer mee zouden kunnen doen met de massaclaim.

Take Back Your Privacy is het niet eens met het oordeel van de rechtbank, waarbij de stichting wijst naar een recente zaak tegen Salesforce en Oracle. Daar bepaalde het hof namelijk juist dat een stichting zoals Take Back Your Privacy wél immateriële schadevergoeding voor heel veel personen tegelijk moet kunnen vragen. "TikTok moet de Nederlandse kinderen volledig compenseren voor de ernstige schendingen van privacyrechten en consumentenrechten", zegt Friederike van der Jagt, voorzitter van Take Back Your Privacy. Op 2 oktober mogen alle partijen aan de rechtbank laten weten hoe zij het vervolg van de zaak voor zich zien. Meer dan 55.000 mensen hebben zich bij de massaclaim aangesloten.